В ГСЧС заверили, что в результате обстрела пожара не возникло, однако дом частично обрушился.

К теме В Николаеве оккупанты попали в кабинет Кима в здании ОВА

Сколько жертв обстрела здания ОВА

Спасатели продолжают поиск людей под завалами. По состоянию на 12:00 уже деблокированы 3 погибших, еще 22 человека пострадали (из них спасатели высвободили из-под завалов 18 человек).

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Атака на Николаевскую ОВА: что известно

Утром 29 марта россияне нанесли очередной удар по Николаеву. Захватчики попали в здание ОВА. От обстрела разрушена центральная часть постройки с 1 по 9 этаж.

Из-под завалов слышны голоса людей . В настоящее время работники ГСЧС проводят спасательную операцию.

. В настоящее время работники ГСЧС проводят спасательную операцию. По словам главы ОВА Виталия Кима, российские захватчики нанесли удар по административному зданию, потому что отказались от планов захватить город или даже область.

К слову, глава Николаевской ОВА отметил, что свою территорию никто отдавать не собирается. Так он прокомментировал обстрелы российскими наемниками областной администрации.

Видео Виталия Кима о новом ударе на Николаев: "В мой кабинет попали, сволочи"