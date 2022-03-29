У ДСНС запевнили, що внаслідок обстрілу пожежі не виникло, проте будинок частково завалився.

До теми У Миколаєві окупанти влучили в кабінет Кіма у будівлі ОВА

Скільки жертв обстрілу будівлі ОВА

Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. Станом на 12:00 вже деблоковано 3 загиблих осіб, ще 22 особи постраждало (з них рятувальники вивільнили з-під завалів 18 осіб)

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.

Атака на Миколаївську ОВА: що відомо

Вранці 29 березня росіяни завдали чергового удару по Миколаєву. Загарбники влучили у будівлю ОВА. Від обстрілу зруйнована центральна частина споруди з 1 по 9 поверх.

З-під завалів чути голоси людей . Наразі працівники ДСНС проводять рятувальну операцію.

. Наразі працівники ДСНС проводять рятувальну операцію. За словами голова ОВА Віталія Кіма, російські загарбники завдали удару по адміністративній будівлі, бо відмовилися від планів захопити місто чи навіть область.

До слова, очільник Миколаївської ОВА наголосив на тому, що свою територію ніхто віддавати не збирається. Так він прокоментував обстріли російськими найманцями обласної адміністрації.

Відео Віталія Кіма про новий удар на Миколаїв: "У мій кабінет потрапили, сволочі"