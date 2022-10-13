Из-под завалов многоэтажки вытащили ребенка: в Николаеве идет спасательная операция
Источник:Виталий Ким
В ночь на 13 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Ракета попала в пятиэтажку, разрушены два этажа.
В настоящее время продолжаются спасательные операции. Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким.
Обратите внимание Ким рассказал, почему ВСУ в Николаеве так эффективно уничтожают иранские дроны
В Николаеве из-под завалов достали ребенка
Как стало известно, в дом попала ракета С-300. На публикуемых кадрах можно увидеть, что двух верхних этажей просто нет.
Спасатели извлекли из-под завалов 11-летнего мальчика. Ребенок 6 часов провел под завалами. Сейчас его забрали в областную детскую больницу.
В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Под завалами есть люди, поэтому продолжаются поиски еще 7 человек, с которыми отсутствует связь.
Ким отметил, что в общей сложности город был обстрелян 8 ракетами С-300. Ведутся поиски еще одного человека.
Оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев / фото ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области
Атака россиян на Николаев
- Первые сообщения о взрыве в Николаеве появились в 1:04. Воздушная тревога в городе была объявлена в 01:05.
Около 4 утра мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил попадание в пятиэтажный жилой дом.
В ночь на 10 октября оккупанты в очередной раз атаковали Николаев. Враг нанес ракетный удар ракетами ПВО из комплекса С-300.
Недавно Николаевщину атаковали 7 дронов-камикадзе "Shahed-136". Пять из них были уничтожены зенитно-ракетными подразделениями Сил обороны в Вознесенском и Николаевском районах. Впрочем, 2 попали в складские постройки. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также оккупанты ночью 2 октября атаковали Николаев с помощью иранских дронов-камикадзе. В результате Воздушные силы уничтожили 5 таких беспилотников.
Достойно внимания – Киевщину атаковали дроны-камикадзе: смотрите видео