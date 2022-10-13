Из-под завалов многоэтажки вытащили ребенка: в Николаеве идет спасательная операция

В ночь на 13 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Ракета попала в пятиэтажку, разрушены два этажа.

В настоящее время продолжаются спасательные операции. Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким.

Обратите внимание Ким рассказал, почему ВСУ в Николаеве так эффективно уничтожают иранские дроны

В Николаеве из-под завалов достали ребенка

Как стало известно, в дом попала ракета С-300. На публикуемых кадрах можно увидеть, что двух верхних этажей просто нет.

Спасатели извлекли из-под завалов 11-летнего мальчика. Ребенок 6 часов провел под завалами. Сейчас его забрали в областную детскую больницу.

В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Под завалами есть люди, поэтому продолжаются поиски еще 7 человек, с которыми отсутствует связь.

Ким отметил, что в общей сложности город был обстрелян 8 ракетами С-300. Ведутся поиски еще одного человека.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев / фото ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Атака россиян на Николаев

Достойно внимания – Киевщину атаковали дроны-камикадзе: смотрите видео