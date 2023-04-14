В пятницу, 14 апреля, во второй половине дня враг атаковал Донбасс, в частности, Славянск. Под завалами оказались люди, в том числе ребенок. Его через некоторое время удалось извлечь из-под руин одного из домов, однако долго он не прожил.
Смотрите также В Славянске возросло число погибших: под завалами еще шесть человек
Погиб в карете скорой
О том, что живого ребенка достали из-под завалов, сообщила Дарья Заровна около 19:09. Она является советницей по коммуникациям главы Офиса Президента.
Уже в 19:29 чиновник с грустью констатировала, что ребенок умер. Медики оказывали ему всю необходимую помощь.
К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи…
– говорится в сообщении.
В Национальной полиции Украины сообщили, что по состоянию на 18:30, 14 апреля было известно о 5 погибших и 17 раненых. Кроме того, этот теракт произошел около 16:00. Враг совершил атаку с помощью ракет С-300.
Другие детали этого обстрела
- Отметим, что Славянск – это не единственный город в Донецкой области, который пострадал в результате этой атаки. Также враги нанесли удары по Константиновке и Краматорску. По предварительной информации, жертв нет.
- В ГСЧС сообщали журналистам, что к разбору завалов привлекли 19 спасателей. Кроме того, четыре единицы техники от спасателей и три единицы коммунальной техники.
- В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак информировал, что в Славянске раздалось по меньшей мере 7 взрывов в районе ООШ №8. Также вспыхнули пожары в нескольких домах в результате этих прилетов – их ликвидировали пожарные.
- А вот президент Владимир Зеленский констатировал, что враг еще раз продемонстрировал свою сущность. Глава государства пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности.