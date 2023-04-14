У п'ятницю, 14 квітня, у другій половині дня ворог атакував Донеччину, зокрема, Слов'янськ. Під завалами опинились люди, у тому числі дитина. Її через певний час вдалось дістати з-під руїн одного з будинків, однак довго вона не прожила.
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Загинула в кареті швидкої
Про те, що диву дитину дістали з-під завалів повідомила Дарія Зарівна близько 19:09. Вона є радницею з питань комунікацій глави Офісу Президента.
Уже о 19:29 вона зі сумом констатувала, що дитина померла. Медики надавали їй усю необхідну допомогу.
На жаль, дитина померла в машині швидкої допомоги…
– йдеться в повідомленні.
Водночас в Національній поліції України повідомили, що станом на 18:30, 14 квітня було відомо про 5 загиблих та 17 поранених. Окрім того, цей теракт стався близько 16:00. Ворог здійснив атаку за допомогою ракет С-300.
Інші деталі цього обстрілу
- Наголосимо, що Слов'янськ це не єдине місто на Донеччині, яке постраждало внаслідок цієї атаки. Також вороги завдали ударів по Костянтинівці та Краматорську. За попередньою інформацією, жертв немає.