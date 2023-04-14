У п'ятницю, 14 квітня, у другій половині дня ворог атакував Донеччину, зокрема, Слов'янськ. Під завалами опинились люди, у тому числі дитина. Її через певний час вдалось дістати з-під руїн одного з будинків, однак довго вона не прожила.

Дивіться також У Слов'янську зросла кількість загиблих: під завалами ще шестеро людей

Загинула в кареті швидкої

Про те, що диву дитину дістали з-під завалів повідомила Дарія Зарівна близько 19:09. Вона є радницею з питань комунікацій глави Офісу Президента.

Уже о 19:29 вона зі сумом констатувала, що дитина померла. Медики надавали їй усю необхідну допомогу.

На жаль, дитина померла в машині швидкої допомоги…

– йдеться в повідомленні.

Водночас в Національній поліції України повідомили, що станом на 18:30, 14 квітня було відомо про 5 загиблих та 17 поранених. Окрім того, цей теракт стався близько 16:00. Ворог здійснив атаку за допомогою ракет С-300.

Зверніть увагу! Журналісти Суспільного з посиланням на ДСНС у Донецькій області уточнили, що ця дитина 2020 року народження.

Інші деталі цього обстрілу