Этот странный инцидент произошел в ночь на 4 февраля. Автомобили исчезли из-под зданий Верховного и Кассационного уголовного судов на улице Пилипа Орлика.

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Авто будут искать правоохранители

Интересно, что в суде пока не утверждают, что автомобили кто-то угнал. Вместо этого там использовали другую формулировку. Мол, они исчезли без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально ответственными лицами.

Общая стоимость машин достигает больше 12,5 миллионов гривен. Представители Верховного Суда Украины уже уведомили полицейских о возможном правонарушении.

Ранее во Львове ограбили суд

Накануне в полиции Львовщины сообщили об ограблении Западного апелляционного хозяйственного суда. Из сейфа, расположенного в одном из кабинетов, исчезли 120 тысяч долларов.

По информации СМИ, значительная сумма исчезла из кабинета судьи Веры Грыцив. В совершении преступления подозревают 28-летнего жителя области.

Правоохранители говорят, что злоумышленник проник в помещение через окно на втором этаже здания. Теперь ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Полный текст сообщения со страницы Верховного Суда Украины в фейсбуке:

Верховный суд Украины сообщает: в ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории на улице Пилипа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 523 569 гривен, которые принадлежали Верховному суду. Верховный суд, выявив такие обстоятельства, уведомил Национальную полицию Украины о возможном правонарушении.