Цей дивний інцидент трапився у ніч проти 4 лютого. Автомобілі зникли з-під будівель Верховного й Касаційного кримінального судів на вулиці Пилипа Орлика.

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Авто шукатимуть правоохоронці

Цікаво, що у суді поки не стверджують, що автомобілі хтось викрав. Натомість там використали інше формулювання. Мовляв, вони зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником й матеріально-відповідальними особами.

Загальна вартість машин сягає понад 12,5 мільйонів гривень. Представники Верховного Суду України вже повідомили поліцейських про можливе правопорушення.

Раніше у Львові пограбували суд

Напередодні у поліції Львівщини повідомили про пограбування Західного апеляційного господарського суду. Із сейфа, розташованого в одному з кабінетів, зникли 120 тисяч доларів.

За інформацією ЗМІ, значна сума зникла з кабінету судді Віри Гриців. У скоєнні злочину підозрюють 28-річного мешканця області.

Правоохоронці кажуть, що зловмисник проник у приміщення через вікно на другому поверсі будівлі. Тепер йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

​Повний текст допису зі сторінки Верховного суду України у фейсбуці:

Верховний суд України повідомляє: у ніч із 3 на 4 лютого 2022 року із території на вулиці Пилипа Орлика, 4, 4 А та 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 523 569 гривень, які належали Верховному суду. Верховний суд, виявивши такі обставини, повідомив Національну поліцію України про можливе правопорушення.