Из Попасной удалось вывезти людей: во время эвакуации оккупанты начали стрелять
Оккупанты открыли огонь во время эвакуации мирных жителей из Попасной. Никто не пострадал благодаря украинским военным, которые вовремя прикрыли автобус.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.
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По его словам, прямо во время эвакуации россияне начали стрелять по всей эвакуационной колонне: в опасности были как мирные жители, так и полицейские, которые сопровождали автобус. К счастью, никто не пострадал. Людей удалось вывезти.
Он добавил, что в автобусе оторвало дверь. Также туда попал осколок от снаряда.
Помогли наши военные. Они просто своей броней прикрыли автобус. И так удалось выехать из-под обстрела,
– отметил господин Гайдай.
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