В результате удара россиян по Киеву частично разрушена многоэтажка в Киеве. Во многих районах города зафиксированы попадания. Начальник управления коммуникаций ГСЧС Украины Светлана Водолага рассказала 24 Каналу о последствиях ужасной атаки.

Смотрите также Комбинированная атака по Украине 17 июня: что известно о разрушениях в Одессе, Киеве и других городах

Могла попасть ракета

Водолага сообщила, что по состоянию на 8:50 известно, что в Киеве погибло 14 человек, около 60 пострадавших. Однако цифры по количеству тех, кто получил ранения, меняются почти каждую минуту.

Буквально 20 минут назад из разрушенного дома мы достали женщину на втором этаже. Аварийные работы продолжаются,

– подчеркнула она.

Пока неизвестно, по словам начальницы управления коммуникаций ГСЧС Украины, сколько людей может находиться в разрушенном доме. Поэтому для их поиска привлечены кроме инженерной техники, кинологические расчеты.

Сейчас работают эксперты, чтобы выяснить, что именно попало в дом. Однако, как отметила Водолага, в неофициальном общении ее коллеги выдвигают версию, что один "Шахед" не мог наделать такой беды. Должны были лететь как минимум четыре "Шахеда" в одну точку. Поэтому можно предположить, что именно в этот дом попала ракета.

Было прямое попадание. Но это предварительные выводы. Окончательное слово остается за специалистами,

– подчеркнула Светлана Водолага.

Также на месте прилетов, особенно там, где произошло попадание в жилые дома, создаются штабы. Там есть правоохранители, к которым могут обратиться пострадавшие.

В каждом районе Киева, оказавшийся под вражескими ударами на базе социальных учреждений должны создаваться штабы. Этим будет заниматься администрация столицы,

– подчеркнула она.

Начальница управления коммуникаций ГСЧС Украины рассказала, что на месте прилета, где она находится, есть штаб, куда могут обратиться люди, подать заявку. А дальше их скоординируют, в соответствии с их потребностями.

Что известно об атаке врага на Киев 17 июня