Внаслідок удару росіян по Києву частково зруйновано багатоповерхівку в Києві. В багатьох районах міста є зафіксовані влучання. Начальниця управління комунікацій ДСНС України Світлана Водолага розповіла 24 Каналу про наслідки жахливої атаки.

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Могла влучити ракета

Водолага повідомила, що станом на 8:50 відомо, що в Києві загинуло 14 людей, близько 60 постраждалих. Проте цифри щодо кількості тих, хто зазнав поранення, змінюються майже кожну хвилину.

Буквально 20 хвилин тому зі зруйнованого будинку ми дістали жінку на другому поверсі. Аварійні роботи тривають,

– наголосила вона.

Наразі невідомо, за словами начальниці управління комунікацій ДСНС України, скільки людей може перебувати у зруйнованому будинку. Тому для їх пошуку залучено окрім інженерної техніки, кінологічні розрахунки.

Наразі працюють експерти, щоб з'ясувати, що саме влучило в будинок. Проте, як зазначила Водолага, у неофіційному спілкуванні її колеги висувають версію, що один "Шахед" не міг наробити такої біди. Мали летіти щонайменше чотири "Шахеди" в одну точку. Тому можна припустити, що саме в цей будинок влучила ракета.

Було пряме влучання. Але це попередні висновки. Остаточне слово залишається за спеціалістами,

– підкреслила Світлана Водолага.

Також на місці прильотів, особливо там, де відбулось влучання у житлові будинки, створюються штаби. Там є правоохоронці, до яких можуть звернутися постраждалі і вони скоординують подальші дії.

В кожному районі Києва, що опинився під ворожими ударами на базі соціальних закладів мають створюватися штаби. Цим буде займається адміністрація столиці.

Начальниця управління комунікацій ДСНС України розповіла, що на місці прильоту, де вона перебуває, є штаб, куди можуть звернутися люди та подати заявку. А далі їх скоординують, відповідно до їхніх потреб.

