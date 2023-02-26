В Москве задержали экскапитана ФСБ, который во время войны сменил пол

Трансгендерную женщину не выпустили из России. Ранее она являлась капитаном федеральной службы безопасности.

Силовики в Москве задержали Екатерину Майерс, поскольку она является носительницей государственной тайны. До смены пола Майерс была капитаном ФСБ Александром Чумаковым. Об этом сообщает ряд российских ресурсов.

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Детали инцидента

Против Майерс возбудили уголовное дело из-за попытки уехать из России. Это произошло еще 22 декабря 2022 года в московском аэропорту Домодедово. Трансгендерная женщина планировала провести отпуск в Мексике. Однако спецслужбы задержали ее.

Майерс находилась около 10 часов в зоне пограничного контроля. Впоследствии ее отпустили домой, но туда пришла с обысками милиция.

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Самая трансгендерная женщина в своих соцсетях рассказала, что у нее забрали личный дневник, протоколы заседаний (судебных и со службы), литературу о ЛГБТ. Забрали и препараты с гормонами, которые Майерс употребляет после смены пола. Женщину отвезли в следственное управление ФСБ. После этого она перестала выходить на связь.

Перед сменой пола Александр Чумаков был пограничником в ФСБ. Со службы ушел в 2021 году, а в прошлом году летом сменил пол. Из-за предыдущей работы ему нельзя уезжать из России до 2026 года.

В России закрыты границы

По информации украинской разведки, Россия не позволяет пересекать государственную границу и мужчинам, подпадающим под мобилизацию. Не выпускают даже ограниченно пригодных для службы в армии.

"С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", – говорится в указе ФСБ.