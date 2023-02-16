Был в неволе 333 дня: что известно о гражданском, освобожденном из российского плена
Источник:Координационный штаб
Украина 16 февраля вернула домой 100 военных и одного гражданского. Речь идет об Иване Самойдюке, который работал в мэрии Энергодара.
Об этом рассказали в Координационном штабе по обращению с военнопленными. Самойдюк является заместителем городского головы оккупированного Энергодара.
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Российские оккупанты похитили Самойдюка 19 марта 2022 года. Он отказался стать коллаборантом.
Не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосте возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким,
– рассказали в штабе.
На освобождение Самойдюка отреагировал мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов.
"Все это время Иван Самойдюк находился в плену, под постоянным моральным и физическим давлением. Но нужно знать силу духа, стойкость и преданность Украине этого мужественного человека, чтобы понимать: таких как он – не сломать!", – написал Орлов.
Что известно об обмене
Среди 100 вернувшихся домой украинцев большинство защитники Мариуполя. Речь идет о нацгвардейцах, пограничниках и военных ВСУ. Кроме того, есть защитники Бучи, Херсона и Лимана.
В частности, удалось освободить:
- 46 защитников из Военно-морских сил;
- 29 пограничников;
- 12 нацгвардейцев;
- 8 защитников из Вооруженных Сил;
- 5 защитников из территориальной обороны.
Люди нуждаются в медицинской помощи. У них ранения разных степеней тяжести.
"Каждый из возвращенных наших граждан получит необходимую медицинскую помощь, пройдет реабилитацию, сможет восстановить документы и банковские карты", – сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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