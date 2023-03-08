Среди освобожденных из российского плена – пастор из Мариуполя, считавшийся погибшим
Источник:Геннадий Мохненко
Из российского плена 7 марта был освобожден пастор церкви "Добрых перемен" из Мариуполя Анатолий Волошин. Пастора, оборонявшего Мариуполь, считали погибшим.
Пастор Геннадий Мохненко сообщил, что Анатолий Волошин был освобожден в рамках обмена пленными, состоявшегося 7 марта. В течение нескольких месяцев, как отметил Мохненко, Волошина считали погибшим.
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Детям пастора из "Азовстали" сообщили о его гибели
Геннадий Мохненко рассказал, что Волошин был тяжело ранен во время обороны Мариуполя. Также пастор прошел "Азовсталь", которую россияне бомбили несколько месяцев.
В заблокированном Мариуполе Анатолий с оружием в руках защищал город. Там же был тяжело ранен. Затем "Азовсталь". Очень длинный плен. После взрыва колонии (в Еленовке – 24 Канал), с бойцами "Азова", детям Анатолия сообщили о гибели отца. Сыновья опубликовали некролог,
– отметил Мохненко.
Украина освободила защитников из российского плена
- 7 марта Украина вернула домой 130 человек, в том числе защитников "Азовстали", Бахмута и Соледара. Обмен пленными произошел с участием воинов ВСУ, нацгвардейцев, пограничников и ГССТ.
- В частности, среди возвращенных защитников было 87 человек из Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали", а также 35 человек из района Соледара и Бахмута. Большинство из них получили тяжелые ранения.
- По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, самому молодому освобожденному было меньше 21 года, а самому старшему – скоро исполнится 64 года. Все получат медицинскую помощь и смогут восстановить банковские карты и документы.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об успешном обмене и выразил благодарность всем, кто помогал в его проведении.
- Еще один масштабный обмен пленными состоялся 16 февраля. Тогда Украина вернула из российского плена 100 защитников, а также одного гражданского. Гражданским был Иван Самойдюк, первый заместитель мэра Энергодара.
- В ГУР МО рассказали, что для того, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата.