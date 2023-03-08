Среди освобожденных из российского плена – пастор из Мариуполя, считавшийся погибшим

Из российского плена 7 марта был освобожден пастор церкви "Добрых перемен" из Мариуполя Анатолий Волошин. Пастора, оборонявшего Мариуполь, считали погибшим.

Пастор Геннадий Мохненко сообщил, что Анатолий Волошин был освобожден в рамках обмена пленными, состоявшегося 7 марта. В течение нескольких месяцев, как отметил Мохненко, Волошина считали погибшим.

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Детям пастора из "Азовстали" сообщили о его гибели

Геннадий Мохненко рассказал, что Волошин был тяжело ранен во время обороны Мариуполя. Также пастор прошел "Азовсталь", которую россияне бомбили несколько месяцев.

В заблокированном Мариуполе Анатолий с оружием в руках защищал город. Там же был тяжело ранен. Затем "Азовсталь". Очень длинный плен. После взрыва колонии (в Еленовке – 24 Канал), с бойцами "Азова", детям Анатолия сообщили о гибели отца. Сыновья опубликовали некролог,

– отметил Мохненко.

Украина освободила защитников из российского плена