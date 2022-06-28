Из российского плена освобождены 17 украинцев: пятеро военных тяжело ранены

В Николаевской области прошел обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 16 украинских защитников и один гражданский.

17 украинцев вернули домой из вражеского плена

Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 17 на 15.

Внимание Украина вернула тела 46 павших воинов

Среди освобожденных 16 военных и один гражданский

Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. В разведке сообщили, что среди освобожденных украинцев один гражданский.

Пятеро освобожденных – тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении.

Суспильне сообщило, что обмен проводили на территории Николаевской области. Они опубликовали фото с места происшествия. Отмечают, что троих человек вернули из России.

5 освобожденных из плена украинцев нуждаются в медицинской помощи / Фото Суспильне

Актуально об обмене пленными между Украиной и Россией

В общем, это 13-й обмен пленными между странами.

Сегодня, 28 июня, Украина также вернула тела 46 павших украинских воинов, в том числе 21 защитника "Азовстали".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что сейчас на территории России находится более 1 500 гражданских украинцев, как военнопленных, хотя это нарушение законов, ведь обменивать их на российских военных юридически сложно.

Несмотря на юридические сложности процесса освобождения граждан из российского плена, 18 июня в рамках очередного обмена наша страна освободила 5 граждан. В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что 4 гражданских попали в плен во время боев в Киевской области, из них 3 – во время оккупации Гостомеля.

Предварительно, 13 июня украинским властям также удалось провести обмен пленными. Вернуть удалось 70 украинцев, большинство из них – военные.

22 июня руководитель разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Украина может освободить "значительное количество" пленных.

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К слову, из российского плена удалось освободить парамедика и волонтера Юлию Паевскую (позывной Тайра).

Стоит посмотреть – первое видеообращение "Тайры" после возвращения из плена: смотрите видео