Впервые с августа: Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских

Украина вернула из российского плена более 200 украинских воинов и гражданских людей. Это произошло впервые с лета 2023 года.

Владимир Зеленский заявил, что это солдаты, сержанты, офицеры. Среди них военные, которые воевали на разных направлениях.

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Что известно о возвращении наших пленных

Наши дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь".

– заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех, кто, несмотря на все трудности, возвращает наших людей домой.

"Благодарю наших защитников! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", – заверил Зеленский.

Украина вернула домой более 200 воинов: смотрите видео

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что удалось вернуть 230 украинских и гражданских воинов.

Это защитники города Мариуполь, острова Змеиный... Есть защитники, которые были на заводе "Азовсталь". Это воины ВСУ, ГНСУ, Нацгвардии, территориальной обороны… 2024 год дал старт 49-му обмену. И сейчас уже 2828 защитников дома!

– написал Уполномоченный.

Мы помним о каждом и каждом. И должны вернуть всех.

Он заверил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы вернуть домой всех находящихся во вражеском плену украинцев.

Кого удалось вернуть домой

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что 3 января 2024 года произошел наибольший по количеству возвращенных защитников обмен военнопленными. В частности, уже дома:

130 представителей ВСУ. Среди них ТрО – 14, ВМС – 14,

Национальной гвардии – 55,

Государственной пограничной службы – 38,

Национальной полиции – 1,

шесть гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди возвращенных 213 солдат и сержантов, 11 офицеров, 6 гражданских.

Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск личности" (48),

– рассказали в штабе.

Там отмечали, что освободили 225 мужчин и пятеро женщин. Среди возвращенных 213 человек – рядовой и сержантский состав, одиннадцать – офицеры.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объяснили, что домой вернули:

боевую медикиню из состава 36 ОБрМП, которая в плену принципиально говорила на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали вывоз на обмен, но возвращали обратно к месту содержания;

7 защитников острова Змеиный;

музыкант военного оркестра;

военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске;

нацгвардейцы, попавшие в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС;

гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени Даля;

защитники Мариуполя.

Координационный штаб поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за активное участие в реализации этого обмена.

Украина вернула 213 военных ВСУ / Фото Зеленского, штаба, Лубинца