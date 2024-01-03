Впервые с августа: Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских
Украина вернула из российского плена более 200 украинских воинов и гражданских людей. Это произошло впервые с лета 2023 года.
Владимир Зеленский заявил, что это солдаты, сержанты, офицеры. Среди них военные, которые воевали на разных направлениях.
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Что известно о возвращении наших пленных
Наши дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь".
– заявил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил всех, кто, несмотря на все трудности, возвращает наших людей домой.
"Благодарю наших защитников! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", – заверил Зеленский.
Украина вернула домой более 200 воинов: смотрите видео
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что удалось вернуть 230 украинских и гражданских воинов.
Это защитники города Мариуполь, острова Змеиный... Есть защитники, которые были на заводе "Азовсталь". Это воины ВСУ, ГНСУ, Нацгвардии, территориальной обороны… 2024 год дал старт 49-му обмену. И сейчас уже 2828 защитников дома!
– написал Уполномоченный.
Мы помним о каждом и каждом. И должны вернуть всех.
Он заверил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы вернуть домой всех находящихся во вражеском плену украинцев.
Кого удалось вернуть домой
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что 3 января 2024 года произошел наибольший по количеству возвращенных защитников обмен военнопленными. В частности, уже дома:
- 130 представителей ВСУ. Среди них ТрО – 14, ВМС – 14,
- Национальной гвардии – 55,
- Государственной пограничной службы – 38,
- Национальной полиции – 1,
- шесть гражданских, которые были незаконно лишены свободы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди возвращенных 213 солдат и сержантов, 11 офицеров, 6 гражданских.
Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск личности" (48),
– рассказали в штабе.
Там отмечали, что освободили 225 мужчин и пятеро женщин. Среди возвращенных 213 человек – рядовой и сержантский состав, одиннадцать – офицеры.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объяснили, что домой вернули:
- боевую медикиню из состава 36 ОБрМП, которая в плену принципиально говорила на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали вывоз на обмен, но возвращали обратно к месту содержания;
- 7 защитников острова Змеиный;
- музыкант военного оркестра;
- военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске;
- нацгвардейцы, попавшие в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС;
- гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени Даля;
- защитники Мариуполя.
Координационный штаб поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за активное участие в реализации этого обмена.
Украина вернула 213 военных ВСУ / Фото Зеленского, штаба, Лубинца
Обратите внимание! Это первый обмен пленниками с 7 августа 2023 года. Ведь с этого времени Россия фактически заморозила обмены. По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, Кремль не интересуется судьбой своих пленных, поэтому затягивает обмен и создает разные препятствия.