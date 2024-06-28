Из российского плена вернули 10 гражданских: среди них заместитель председателя Меджлиса Джелял

Украине удалось вернуть из российского плена десять гражданских украинцев. Среди них есть те, кто был в плену еще с 2017–2018 годов.

Президент сообщил, что людей удалось вернуть с помощью Ватикана.

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Кого вернули в Украину

Итак, 28 июня домой вернулись:

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял . Россияне захватили его в Крыму еще в 2021 году.

. Россияне захватили его в Крыму еще в 2021 году. Гражданские, которые были в плену еще с 2017 – 2018 годов – Елена Пех и Валерий Матюшенко.

– Елена Пех и Валерий Матюшенко. Священники Украинской греко-католической церкви Богдан Гелета и Иван Левицкий , которых оккупанты захватили за сопротивление в оккупированном Бердянске.

, которых оккупанты захватили за сопротивление в оккупированном Бердянске. Еще пятеро гражданских, которых захватили на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

Все они уже освобождены и дома – в Украине. Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей,

– написал Зеленский.

Что известно о задержании Джеляла

Нариман Джелял С 2013 года заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, руководитель информационно-аналитического подразделения.

В начале сентября 2021 года российские оккупанты в Крыму провели у Джеляла дома обыски и задержали его.

Впоследствии ФСБ России опубликовало заявление, что Джеляла подозревают в "подрыве участка газопровода" в селе Перевальное возле Симферополя, взрыв на котором произошел 23 августа 2021 года. Впоследствии дело переквалифицировали на "совершение диверсии".

Сообщалось, что во время "допросов" ФСБ удерживали его в наручниках с мешком на голове, оказывали психологическое давление и обращались с ним особенно жестоко.

В среду, 21 сентября, так называемый "верховный суд" Крыма приговорил Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.

Стоит заметить, что тогда по так называемому делу о "диверсии на газопроводе" в селе Перевальное кроме Джеляла задержали еще 4 человека.