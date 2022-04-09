Из Рубежного и Кременной удалось спасти 150 человек
Источник:Сергей Гайдай
Из Рубежного и Кременной в Луганской области вывезли всех желающих. Всего эвакуировалось 150 человек.
Эвакуация произошла 9 апреля. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Из Рубежного и Кременной удалось спасти 150 человек. Добрались до Рубежного и вывезли всех, кто смог под обстрелами дойти до мест сборов,
– говорится в сообщении.
18 человек уже направляются в поезда, еще 30 – сразу в Днепр. Также удалось спасти одного из раненых жителей.
Из Кременной в Днепр выехали 60 жителей, еще 50 – доставят на железнодорожные вокзалы.
"Несмотря на теракты со стороны российской армии, люди пытаются спасти себе жизнь. Эвакуация продолжается", – добавляет Гайдай.
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