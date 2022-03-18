Из Рубежного удалось эвакуировать более 50 человек и привезти в город гуманитарную помощь

Удалось вывезти 50 человек из Рубежного в Луганскую область. В город к тому же привезли гуманитарную помощь.

Жителей города вывозили на автобусе и авто. В настоящее время власти договариваются о гуманитарном коридоре, чтобы вывезти больше людей и привезти все необходимое для тех, кто будет оставаться.

Обратите внимание На 18 марта запланировано 9 гуманитарных коридоров

Автобусом сегодня удалось вывезти из Рубежного 50 жителей, еще несколько выехали на машинах,

– говорится в сообщении.

В Южный микрорайон Рубежного ввезли 1 тонну пищи и воду. Обращаться за помощью необходимо в дом культуры.

Гумантирные коридоры планируют организовать 19 марта в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной. Отслеживайте обновления на странице Луганской ОВА.

Обратите внимание – Ночное обращение Зеленского за 17 марта: видео