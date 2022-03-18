Жителів міста вивозили автобусом та авто. Наразі влада домовляється про гуманітарний коридор, щоб вивезти більше людей та привезти все необхідне тим, хто залишатиметься.

Зверніть увагу На 18 березня заплановані 9 гуманітарних коридорів

Автобусом сьогодні вдалося вивезти з Рубіжного 50 жителів, ще декілька виїхали на автівках,

– мовиться в повідомленні.

У "Південний" мікрорайон Рубіжного завезли 1 тонну їжі та води. Звертатися за допомогою необхідно до будинку культури.

Гуманітарні коридори планують організувати 19 березня в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Попасній. Слідкуйте за оновленнями на сторінці Луганської ОВА.

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