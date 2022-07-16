Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу людей: среди них младенец и пожилые супруги

Из Святогорской Лавры, которая находится под постоянными обстрелами удалось эвакуировать группу гражданских. Среди них был ребенок, который несколько дней назад родился на территории монастыря.

Вывезти людей смогли благодаря усилиям разведки и нардепов. В общей сложности эвакуировали 7 человек.

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Кого удалось спасти

Семью – отца, мать и 3 детей, среди которых и младенец;

пожилую супружескую чету.

В настоящее время они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. Эвакуированным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру,

– отметили в Главном управлении разведки.

На территории монастыря, расположенного в Донецкой области, находятся около 600 гражданских. Более 50 из них это дети, среди которых 4 новорожденных.

Отметим, что около 70% находящихся на территории монастыря людей это паломники. Они приехали на паломничество еще до начала активных боевых действий. Другие гражданские – местные жители, которые пришли спрятаться в Лавре от артиллерийского огня российских оккупантов.

Смотрите видео эвакуации из Святогорской Лавры:

Обстрелы Святогорской Лавры: главное

Впервые вражеская армия обстреляла монастырь в марте. Кстати, оккупанты не пожалели Лавру, несмотря на то, что она принадлежит к УПЦ московского патриархата. Тогда вражеские снаряды разрушили стену, выбили окна и двери, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Атаки в мае стали более мощными. Тогда в разные дни тяжелые ранения получили 7 человек, а монахиня, монах и архимандрит погибли. При этом точное количество пострадавших может быть больше.

Впоследствии в результате очередного обстрела вспыхнул Всехсвятский скит Святогорской лавры.

Смотрите больше – как выглядит Святогорская Лавра из-за постоянных обстрелов: видео