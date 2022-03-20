Из сводного отряда гвардейского ударного полка оккупантов остался жив 1 военный

Украинские бойцы уже 25-й день достойно дают отпор российским захватчикам. Из сводного отряда парашютно-десантного ударного костромского полка остался в живых 1 военный.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, даже тот 1 солдат сейчас находится в госпитале.

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Известно, что оккупанты сводного отряда 331-го принимали участие в боевых действиях на Киевском направлении.

В живых остался 1 военный, и тот находится в госпитале,

– отметили в Генштабе.

Реакция россиян

Ранее ветеран войны на Донбассе Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" опубликовал реакцию жителей российской Костромы на колоссальные потери своих родных, которые были вовлечены в войну против Украины. В одной из групп во "ВКонтакте" родные и знакомые военных жаловались, что в 331-м десантном полку очень много потерь.

"Вся Кострома в шоке. Командир погиб, его зам, бойцы...", – пишут пользователи.

Ранее ВСУ ликвидировали полковника Сергея Сухарева, который руководил 331-м воздушно-десантным полком России. Его подразделения, к слову, еще до полномасштабного вторжения участвовали в войне на востоке Украины. Сухареву передали командование полком в 2021 году.

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Добавим, что на фоне колоссальных потерь противник проводит мобилизацию на временно оккупированной территории Донецкой области. Предельный возраст мобилизованных поднят до 65 лет.

Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области ввиду того, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовые автомобили, заполненные телами солдат.

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