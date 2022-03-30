"Из своего – только цемент": вместо современных стоматологий в России остаются старые бормашины
Россияне проверили, что у них осталось "своего" из стоматологии. Как выяснилось, из собственного производства у них только цемент и защитные пленки для ламп.
Об этом рассказала "Комсомольская правда" стоматолог из Перми. Ведущий 24-го канала Артем Овдиенко считает, что это – возвращение в прошлое, которого так желали россияне.
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Россия возвращается в Советский Союз
Журналист заметил, что у России теперь не будет даже стоматологии. Так страна вернется в Советский Союз, как и мечтала.
Все ничего нет. Современная стоматология ушла из России. Теперь у них остались только цемент и старые бормашины,
– сказал Овдиенко.
Он вспомнил свой страх из детства, когда в школе делали проверку и пломбировали дыры в зубах страшными бормашинами. В России именно к такому прошлому возвращаются.
Ведь у россиян вообще ничего не будет: ни обезболивающих, ни анестетиков, ни пломбировочного материала, ни перчаток.
Даже перчаток россияне не имеют
Как отметила ведущая 24 канала Екатерина Соляр, уже сейчас стоматологам рекомендуют надевать только одну перчатку – на ту руку, которой будут проводить процедуру, экономя так материал.
"Вероятно, скоро нужно будет "собирать" несколько болезней, а потом уже обращаться к врачу, чтобы не тратить его время", – сказала журналистка.
В России не будет даже стоматологий: смотрите видео