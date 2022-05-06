Из украинских библиотек удалят российские пропагандистские книги

В скором времени начнется большое очищение украинских библиотек. Все книги, направленные на пропаганду "русского мира", будут изъяты.

Украина продолжает активную очистку от всего российского и расторжение культурных связей с оккупантами. Очередь также дошла и до украинских библиотек.

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Очистка библиотек от российской пропаганды

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что активно работают над обновлением книжного фонда украинских библиотек. В частности, из наших библиотек удалят всю российскую литературу, которая направлена на пропаганду, и заменят ее украиноязычной. Также библиотеки будут заполнены книгами украинских издательств.

Как сообщается, основная цель таких мер – содействие развитию нашего книгоиздательства, а также предотвращение отравления, которым украинским гражданам вредила российская пропаганда.

Пропаганда – опасное оружие. Сегодня российская ложь отравляет все вокруг. Мы должны всеми способами бороться с этим явлением. Министерство определило четкие критерии, по которым российская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов,

– заявила заместительница министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петасюк.

Методику извлечения русской пропагандистской литературы из библиотек разрабатывали ведущие специалисты библиотечного дела со всей Украины.

Российская пропаганда: последние новости

Оказывается, термин "денацификация", которым Путин и его пропагандисты пытались оправдать войну против Украины, для большинства россиян совершенно непонятен. Кремлю приходится отказываться от своего термина.

Россияне продолжают грезить полной оккупацией Мариуполя. Наши защитники держат оборону и героически не дают врагу реализовать свой план. Несмотря на то, что пропагандист Соловьев постоянно лжет о полном захвате города, побывать в нем без защиты не решился. Зачем ему шлем и бронежилет, когда в городе все под контролем россиян, пропагандист объяснить не смог.

В оккупированном Херсоне россияне продолжают свои информационно психологические операции. Они отключили связь и врут , что Украина "бросила" херсонцев. Это фейк россиян, и Украина делает все для того, чтобы над Херсоном развевался желто-синий флаг, а город и область были очищены от российских оккупантов.

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