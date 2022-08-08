Из украинских портов вышли еще 2 судна с зерном

В понедельник, 8 августа, продолжилась миссия по вывозу украинского зерна в порты Турции и Италии. Еще 2 судна вышли из портов Украины.

Как отметили в Департаменте национальной обороны Турции, работы Совместного координационного центра продолжаются.

Важно Из портов Одесщины 7 августа отправились еще 4 судна с зерном

Как рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, прохождение судов MV Sacura и Mv Arizona зерновым коридором согласовал Совместный координационный центр.

Совместный координационный центр разрешил сегодня выход по морскому гуманитарному коридору двух судов, которые перевезут более 59 тысяч тонн продовольствия,

– заметил Братчук.

В частности:

Судно MV Sacura выйдет из порта "Южный", оно отвезет 11 тысяч тонн сои в Италию.

Судно Mv Arizona доставит из Черноморска в Турцию 48,4 тонн кукурузы.

В Мининфраструктуре Украины заявили, что MV Sacura – первое судно, отправившееся из порта "Южный" с 24 февраля.



"К реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт - "Южный". Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции", — пояснили в Мининфраструктуры.

Заметим, что накануне впервые с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Черноморский порт прибыло судно под загрузку. Уже известно, что это балкер FULMAR S. Сообщается, что судно зашло в Украину в рамках Инициативы о безопасной транспортировке зерна из наших портов, которое мечтали заблокировать российские оккупанты.





Маршрут кораблей, везущих украинское зерно / Фото "Думская"

В Департаменте национальной обороны Турции добавили, что 4 корабля, которые отправились вчера и продолжили свой путь в Стамбул, станут на якорь в Стамбуле вечером 8 августа, а 9 – пройдут проверку.

Украина планирует отправлять более 100 судов в месяц

Наше государство планирует сделать все возможное, чтобы ежемесячно можно было обрабатывать более 100 судов. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он также добавил, что стремится к тому, чтобы украинские порты работали как на выход, так и на вход.

Цель Украины на будущее – 3 и более миллионов тонн экспорта аграрной продукции в месяц. Будут отправлять ее из портов "Одесса", "Черноморск", а также "Южный".

Если же говорить о текущей ситуации, то нам необходимо сначала вывезти прошлогодний урожай. Речь идет о 20 миллионах тонн продукции. И только после этого можно будет заниматься экспортом того, что украинские аграрии собрали в этом году.

Детальнее – показали, как судно с зерном выдвинулось из Одессы: смотрите видео