Из Украины хотели вывезти оборудование для военно-транспортных самолетов: фото

Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз за границу авиационного оборудования. Нелегальные поставки запланировали осуществить в страны, находящиеся под санкциями Совбеза ООН.

Операцию провели на Николаевщине. Сделку организовали представители одной из украинских авиакомпаний.

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Из Украины хотели вывезти оборудование для военных самолетов

Авиаперевозчик специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Из Украины нелегально хотели вывезти приборы именно для военно-транспортных самолетов.

Следователи устанавливают причастных к сделке

Оперативники Службы безопасности предупредили вывоз первой партии контрабанды. О подозрении уже сообщили одному из участников преступной схемы. Речь идет о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к махинации.

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Партию контрабанды задержали на Николаевщине / Фото СБУ



Одному из участников схемы уже сообщили о подозрении / Фото СБУ

СБУ разоблачила канал контрабанды янтаря

Отметим, что недавно СБУ разоблачила крупный канал контрабанды янтаря в Китай, а также страны Ближнего Востока. В преступную организацию входили как украинцы, так и иностранцы. Правоохранители провели почти 70 обысков на территории Киева и Ровненской и Киевской областей.