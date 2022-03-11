Из Украины отправился первый в условиях войны грузовой рейс на экспорт в США

На днях Украина отправила в США грузовой рейс на экспорт. Произошло это впервые с начала войны, которую Россия развязала против Украины в ночь на 24 февраля.

Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, первый грузовой рейс в США отправился в партнерстве с Windrose.

Важно Укрпочта смогла возобновить международную доставку более чем в 30 стран мира

На борту самолета были посылки украинских предпринимателей на экспорт по маршруту Варшава – Нью-Йорк. В обратном направлении из Штатов в нашу страну прибыла гуманитарная помощь. Эти рейсы будут регулярными. Следующий – 15 марта.

В целом же Укрпочта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира. Она осуществляется транзитом через Польшу и далее – отправляется международными авиалиниями,

– сказал Кубраков.

Ранее Укрпочта привезла за свой счет на самолете авиакомпании Windrose 24 тонны медикаментов и детского питания как гуманитарную помощь.

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