Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, перший вантажний рейс в США відправився у партнерстві з Windrose.

Важливо Укрпошта змогла відновити міжнародну доставку у понад 30 країн світу

На борту літака були посилки українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава – Нью-Йорк. У зворотному напрямку зі Штатів до нашої країни прибула гуманітарна допомога. Ці рейси будуть регулярними. Наступний – 15 березня.

У цілому ж, Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу. Вона здійснюється транзитом через Польщу і далі – відправляється міжнародними авіалініями,

– сказав Кубраков.

Раніше Укрпошта привезла власним коштом на літаку авіакомпанії Windrose 24 тонни медикаментів та дитячого харчування як гуманітарну допомогу.

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