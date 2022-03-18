Из Украины пытались вывезти автомобили Rolls-Royce родственника экс-президента России Медведева

Через один из постов в Винницкой области пытались перевезти за границу 3 элитных автомобиля. Два из них принадлежат родственнику российского федерального чиновника Дмитрия Медведева.

Государственное бюро расследований 18 марта сообщило, что транспортные средства перевозили на основании поддельных документов и без законных оснований. Правоохранители провели следственные действия и забрали свидетельства о регистрации автомобилей для проверки.

К теме Это миллиарды долларов, – Вениславский предположил, какое имущество россиян попадет под национализацию

"Назначат соответствующие экспертизы. По результатам примут решение в отношении лиц, которые могут быть причастны к подделке и организации попытки вывоза автомобилей за рубеж", – сообщили в ГБР.

Приблизительная стоимость транспортных средств составляет более 50 миллионов гривен. Сейчас продолжаются следственные действия.

Кто именно владелец

Журналист Ян Доброносов отметил, что 2 автомобиля Rolls-Royce принадлежат родственнику Дмитрия Медведева. У него есть бизнес в Киеве.

Этот родственник – владелец киевского ТРЦ "Гулливер", магазинов "Эльдорадо" и "Технополис" Виктор Полищук,

– написал журналист.

Он добавил, что третий автомобиль, по предварительной информации, зарегистрирован на 3-летнюю дочь криминального авторитета Андриана Родина.