Из Украины за минувшие сутки выехали 39 тысяч человек, а вернулась – более 31
Источник:фейсбук ГПСУ
50-й день Украина героически защищает свои территории от российской агрессии. К сожалению, враг заставил покинуть свои дома и родную страну миллионы украинцев.
Так, только за минувшие сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 71 тысячи человек и более 16 тысяч транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы.
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Сколько покинуло Украину
За 13 апреля из Украины выехало около 39 тысяч человек. Более 23 тысяч из них выбрали границу с Польшей.Напомним, на период правового режима военного положения, запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
Сколько вернулось домой
За минувшие сутки в Украину прибыло более 31 тысячи человек. Из них 27 тысяч – украинцы.
Кроме того, было оформлено более 500 транспортных средств с гуманитарными грузами, которые направлялись в Украину.
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