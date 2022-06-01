"Из уст льется дерьмо": ведущий 24 канала раскритиковал российскую пропагандистку Овсянникову

Эксредактор одного из пропагандистских телеканалов России Мария Освянникова собиралась приехать в Киев, чтобы дать пресс-конференцию, но мероприятие отменили. Таким лицам вообще не следует предоставлять площадку для распространения пророссийской риторики.

Об этом в эфире 24 канала заявил ведущий Артем Овдиенко. Он подчеркнул, что Овсянникова является одним из тех, кто олицетворяет российскую пропаганду.

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"Ей нужна эта площадка, этот скандал, потому что ради него эта российская консерва и существует. Даже нельзя давать площадку "хорошим русским", потому что из их уст будет литься дерьмо", - заметил журналист.

Как рассказал Овдиенко, Овсянникова долгое время работала редактором одного из главных пропагандистских телеканалов России.

Она там 10 лет была и в один момент якобы "прозрела", поняла, что война – это плохо и вышла позади ведущей с антивоенным плакатом.

– рассказал журналист.

Кроме того, Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине. Однако, как отметил Овдиенко, такое поведение является спецоперацией, согласованной с ФСБ.

"В принципе невозможно сделать, чтобы на такое не отреагировали за режиссерским пультом, чтобы это в эфире показали. Они могли мгновенно запустить сюжет, показать другой ракурс, где бы Овсянникова с плакатом не попала в эфир или даже выключить его", – рассказал журналист .

Почему Овсянникова – пропагандистка

Марина Овсянникова с 2003 по 2022 год работала на государственном "Первом канале" России, который активно распространяет антиукраинскую пропаганду. В марте она прервала эфир программы "Время", выбежав с плакатом: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

Через некоторое время женщину задержали и демонстративно оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста. После этого Овсянникова уехала из России. Уже 11 апреля стало известно, что пропагандистка будет работать в немецком издании Die Welt и будет участвовать в подготовке новостей о России и Украине.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщал, что после инцидента эксредактор активно используют в информационно-психологических операциях России . Она получила признание и кредит доверия на Западе и начала продвигать выгодные для российской стороны нарративы.

В частности, Овсянникова активно выступает против коллективной ответственности граждан России за войну против Украины. Всю вину за агрессию она возлагает только на Владимира Путина.

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