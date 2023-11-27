Похитили продукты для ВСУ более чем на 5 миллионов: ГБР разоблачило "схему" в воинской части

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачили "схему" в воинской части. Следователи установили, что должностные лица разоблачили продукты питания для ВСУ более чем на 5 миллионов гривен.

В преступную группу входили военнослужащие, работники ВСУ и представители двух частных предприятий. Четверым преступникам уже сообщили о подозрениях в угоне, присвоении и растрате военного имущества путем злоупотребления служебным положением.

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В воинской части разоблачили "схему" растраты

"Схема" присвоения действовала в одной из воинских частей Киевской области. Как установили следователи, военные вступили в сговор с частными предпринимателями и организовали сделку по похищению продуктов питания, которые поступали на нужды ВСУ. Так, преступники забирали по меньшей мере 30% продуктов из состава, сокращая соответственно суточные нормы пищевого обеспечения для военных. Часть похищенных товаров продавали в магазинах, ресторанах и базарах.

Остаток похищенных продуктов использовали в другой "схеме". Так, представитель воинской части в сговоре с бизнесменом выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. Продукты питания были только на бумаге, но в воинскую часть они не поступали, а сразу продавались.

В ГБР подчеркнули, что из-за подделки финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и производило полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали. Пока известно, что работники воинской части вместе с предпринимателями присвоили не менее 5 миллионов гривен.

Чиновникам воинской части и одному из коммерсантов уже доложено о подозрении по статьям:

завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением,

завладение военным имуществом путем мошенничества или злоупотребление служебным положением.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. У подозреваемых уже провели обыски, в ходе которых обнаружили:

более 1 миллиона гривен в разной валюте,

автомобиль, которым осуществлялась перевозка угнанных из воинской части продуктов питания,

черновую бухгалтерию,

поддельные первичные бухгалтерские документы и другие подтверждения их противоправной деятельности.

Минобороны нашло на складах стоматологическое золото на миллионы гривен

Министерство обороны Украины нашло на своих складах стоматологическое золото общей массой более 1,4 кг. По приблизительным подсчетам, его стоимость составляет 3,5 миллиона гривен.

Как пояснили в Минобороны, золото было закуплено еще до 2013 года для стоматологических кабинетов поликлиник ВСУ. В 2017 году командование медицинских сил ВСУ собрало остатки золота во всех стоматологических кабинетах поликлиник Минобороны и передало его в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства.

Золото хранили на одном из складов Минобороны, однако в марте 2022 года в состав попали 7 российских ракет. К счастью, помещение, где хранили драгоценный металл, не разрушилось и золото вывезли.

Сейчас Минобороны ведет переговоры с Нацбанком, чтобы это золото было выкуплено и переплавлено в золотовалютные резервы. Ведомство планирует 80% полученных средств направить в госбюджет, а 20% – в спецфонд Минобороны, деньги из которого делят на программы финансовой программы ведомства.