Мужчину все-таки нашли и теперь ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В настоящее время он находится под стражей.
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Дело украинского дезертира
ДБР рассказали, что дезертир попал в ВСУ по мобилизации, но отслужив небольшой промежуток времени в одной из воинских частей Полтавы решил самовольно ее покинуть. Мужчина прятался в родном городе Харькове, и всячески оттуда пытался спровоцировать правоохранителей.
В частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал Бюро его поймать и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове.
– пишет ДБР.
Те все же установили местонахождение дезертира и успешно его задержали. Сейчас он под стражей и ожидает суда по собранным ДБР материалам. Фигурант обвиняется в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения. Максимальный срок – 10 лет тюрьмы.
Мужчина провоцировал правоохранителей, но пожалел: смотрите видео
Другие дела ДБР
- На днях ДБР объявили Александру Дубинскому подозрение в государственной измене. Кроме него есть еще три фигуранта, среди них – прокурор и еще один народный депутат. Сам Дубинский является рекордсменом по количеству открытых дел – у него их три.
- Также ДБР продолжает расследовать дело гибели помощника зависимого Геннадия Частякова. Правоохранители стремятся добиться ареста офицера, который подарил тому роковые гранаты. Они подали апелляцию на решение суда.
- ДБР разоблачило преступную организацию в одном из украинских банков – фигурантом выступает владелец учреждения "Финансы и Кредит". В 2010 году злоумышленникам удалось незаконно вывести из банка 560,5 миллиона гривен.