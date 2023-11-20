Чоловіка все-таки знайшли і тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Нині він перебуває під вартою.
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Справа українського дезертира
ДБР розповіли, що дезертир потрапив до ЗСУ по мобілізації, але відслуживши невеликий проміжок часу в одній з військових частин Полтави вирішив самовільно її залишити. Чоловік ховався у рідному місті Харкові, та всіляко звідти намагався спровокувати правоохоронців.
Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові,
– пише ДБР.
Ті все ж встановили місцезнаходження дезертира та успішно його затримали. Наразі він під варто та очікує суду за зібраними ДБР матеріалами. Фігурант обвинувачується у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Максимальний термін – 10 років в'язниці.
Чоловік провокував правоохоронців, але пожалкував: дивіться відео
Інші справи ДБР
- Днями ДБР оголосили Олександру Дубінському підозру у державній зраді. Крім нього є ще троє фігурантів, серед них – прокурор та ще один народний депутат. Сам Дубінський є рекордсменом за кількістю відкритих справ – він має їх три.
- Також ДБР продовжує розслідувати справу загибелі помічника Залежного Геннадія Частякова. Правоохоронці прагнуть добитися арешту офіцера, який подарував тому фатальні гранати. Вони подали апеляцію на рішення суду.
- ДБР викрило злочинну організацію в одному з українських банків – фігурантом виступає власник установи "Фінанси та Кредит". У 2010 році зловмисникам вдалося незаконно вивести з банку 560,5 мільйонів гривень.