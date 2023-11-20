Чоловіка все-таки знайшли і тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Нині він перебуває під вартою.

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Справа українського дезертира

ДБР розповіли, що дезертир потрапив до ЗСУ по мобілізації, але відслуживши невеликий проміжок часу в одній з військових частин Полтави вирішив самовільно її залишити. Чоловік ховався у рідному місті Харкові, та всіляко звідти намагався спровокувати правоохоронців.

Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові,

– пише ДБР.

Ті все ж встановили місцезнаходження дезертира та успішно його затримали. Наразі він під варто та очікує суду за зібраними ДБР матеріалами. Фігурант обвинувачується у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Максимальний термін – 10 років в'язниці.

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