Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в етері телемарафону прокоментувала справу щодо загибелі Геннадія Частякова. Вона заявила, що зараз тривають юридичні процедури, передає 24 Канал.

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Що розповіли у ДБР

Сапьян сказала, що офіцеру Апарату помічників Валерія Залужного повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Не так давно була спроба обрати йому запобіжний захід, але суд цього не зробив.

Прокуратура і слідчі ДБР не погоджуються з таким рішенням суду. І зараз уже подано апеляцію на рішення по запобіжному заходу,

– сказала вона.

За її словами, ДБР хотілося, щоб набув законної чинності той запобіжний захід, про який просила прокуратура. Сапьян зауважила, що ДБР разом зі слідчими чекають на результати експертиз. Вона додала, що більше не може повідомити деталей цього кримінального провадження.

Зверніть увагу! Прокуратура раніше хотіла, щоб цього офіцера відправили під домашній арешт. За попередніми даними від ЗМІ, мовитися може про полковника Андрія Тімченка.

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