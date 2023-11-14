Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Вона наголосила, що наразі існує основна і робочі версії загибелі помічника Залужного, передає 24 Канал.
До теми У справі про загибель помічника Залужного допитали понад 10 свідків: хто вони
Які версії трагедії з Частяковим
Сапьян наголосила, що основна версія залишається такою ж, яку правоохоронці оприлюднювали на початку розслідування. Мовиться про нещасний випадок через необережне поводження зі зброєю.
Водночас радниця з комунікацій наголосила, що існує три інші версії, які на сьогодні залишаються абсолютно робочими.
Вони пов'язані з вбивством на замовлення спецслужб Росії, вбивством на підґрунті неприязних стосунків і спроба вбивства службами Росії іншого офіцера апарату Головнокомандувача ЗСУ,
– наголосила вона.
Сапьян також нагадала, що офіцеру апарату помічників Головнокомандувача ЗСУ повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні й збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Зрештою була навіть спроба йому обрати запобіжний захід, але суд, на жаль, не зробив цього.
"Прокуратура і слідчі ДБР не погоджуються з таким рішенням суду і зараз уже подано апеляцію. Хотілося, щоб запобіжний захід, який просила прокуратура, набув законної чинності", – підсумувала радниця з комунікацій ДБР.
Наостанок вона сказала, що у справі Частякова все ще тривають юридичні процедури. Правоохоронці також чекають результати експертиз, адже їх є доволі багато.
Що відомо про трагедію з Частяковим
- У Нацполіції України розповіли, що інцидент стався в одному з житлових комплексів у Київській області. Правоохоронці наголосили, що від вибуху гранати загинув 39-річний військовий, а також постраждав його син.
- Підтвердив загибель свого помічника й сам Валерій Залужний. Він розповів, що невідомий вибуховий пристрій спрацював в одному із подарунків під час святкування дня народження Частякова.
- Наразі щодо справи загибелі Частякова триває досудове розслідування. Крім того, правоохоронці вже опитали близько 10 свідків, які працювали у місці, де військовий отримав подарунок, а також, хто перебував у нього вдома під час трагедії.