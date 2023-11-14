Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она подчеркнула, что существует основная и рабочие версии гибели помощника Залужного, передает 24 Канал.

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Сапьян подчеркнула, что основная версия остается такой же, какую правоохранители обнародовали в начале расследования. Речь идет о несчастном случае из-за неосторожного обращения с оружием.

В то же время советница по коммуникациям подчеркнула, что существует три другие версии, которые на сегодня остаются абсолютно рабочими.

Они связаны с убийством по заказу спецслужб России, убийством на основе неприязненных отношений и попыткой убийства службами России другого офицера аппарата Главнокомандующего ВСУ,

– подчеркнула она.

Сапьян также напомнила, что офицер аппарата помощников Главнокомандующего ВСУ сообщен о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. В конце концов была даже попытка ему избрать меру пресечения, но суд, к сожалению, не сделал этого.

"Прокуратура и следователи ДБР не соглашаются с таким решением суда и сейчас уже подана апелляция. Хотелось, чтобы мера пресечения, которую просила прокуратура, вступила в законную силу", – подытожила советник по коммуникациям ДБР.

В заключение она сказала, что по делу Частякова все еще продолжаются юридические процедуры. Правоохранители также ждут результаты экспертиз, ведь их достаточно много.

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