Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она подчеркнула, что существует основная и рабочие версии гибели помощника Залужного, передает 24 Канал.
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Какие версии трагедии с Частяковым
Сапьян подчеркнула, что основная версия остается такой же, какую правоохранители обнародовали в начале расследования. Речь идет о несчастном случае из-за неосторожного обращения с оружием.
В то же время советница по коммуникациям подчеркнула, что существует три другие версии, которые на сегодня остаются абсолютно рабочими.
Они связаны с убийством по заказу спецслужб России, убийством на основе неприязненных отношений и попыткой убийства службами России другого офицера аппарата Главнокомандующего ВСУ,
– подчеркнула она.
Сапьян также напомнила, что офицер аппарата помощников Главнокомандующего ВСУ сообщен о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. В конце концов была даже попытка ему избрать меру пресечения, но суд, к сожалению, не сделал этого.
"Прокуратура и следователи ДБР не соглашаются с таким решением суда и сейчас уже подана апелляция. Хотелось, чтобы мера пресечения, которую просила прокуратура, вступила в законную силу", – подытожила советник по коммуникациям ДБР.
В заключение она сказала, что по делу Частякова все еще продолжаются юридические процедуры. Правоохранители также ждут результаты экспертиз, ведь их достаточно много.
Что известно о трагедии с Частяковым
- В Нацполиции рассказали, что инцидент произошел в одном из жилых комплексов в Киевской области. Правоохранители подчеркнули, что от взрыва гранаты погиб 39-летний военный, а также пострадал его сын.
- Подтвердил гибель своего помощника и Валерий Залужный. Он рассказал, что неизвестный взрывное устройство сработало в одном из подарков во время празднования Дня рождения Частякова.
- По делу гибели Частякова продолжается досудебное расследование. Кроме того, правоохранители уже опросили около 10 свидетелей, работавших в месте, где военный получил подарок, а также кто находился у него дома во время трагедии.