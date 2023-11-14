Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона прокомментировала дело по гибели Геннадия Частякова. Она заявила, что сейчас продолжаются юридические процедуры, передает 24 Канал.

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Что рассказали в ДБР

Сапьян сказала, что офицер Аппарата помощников Валерия Залужного уведомлен о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Не так давно была попытка избрать ему меру пресечения, но суд этого не сделал.

Прокуратура и следователи ДБР не согласны с таким решением суда. И сейчас уже подана апелляция на решение по мере пресечения,

– сказала она.

По ее словам, ДБР хотелось, чтобы вступила в законную силу та мера пресечения, о которой просила прокуратура. Сапьян отметила, что ДБР вместе со следователями ждут результатов экспертиз. Она добавила, что больше не может сообщить детали этого уголовного производства.

Обратите внимание! Прокуратура раньше хотела, чтобы этого офицера отправили под домашний арест. По предварительным данным от СМИ, речь может идти о полковнике Андрее Тимченко.

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