Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона прокомментировала дело по гибели Геннадия Частякова. Она заявила, что сейчас продолжаются юридические процедуры, передает 24 Канал.
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Что рассказали в ДБР
Сапьян сказала, что офицер Аппарата помощников Валерия Залужного уведомлен о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Не так давно была попытка избрать ему меру пресечения, но суд этого не сделал.
Прокуратура и следователи ДБР не согласны с таким решением суда. И сейчас уже подана апелляция на решение по мере пресечения,
– сказала она.
По ее словам, ДБР хотелось, чтобы вступила в законную силу та мера пресечения, о которой просила прокуратура. Сапьян отметила, что ДБР вместе со следователями ждут результатов экспертиз. Она добавила, что больше не может сообщить детали этого уголовного производства.
Последние новости об этом деле
- Медийным пространством распространялась версия о том, что Частяков принял опасный подарок за сувенирные рюмки. Однако недавно пресс-секретарь МВД Марьяна Рева подчеркнула, что тот офицер предупреждал именинника о том, что эти гранаты боевые.
- Ранее сообщалось, что этот офицер взял без разрешения гранаты DM 51A2. Он подарил 6 из них Частякову вместе с бутылкой алкоголя, а 2 оставил в своем кабинете.
- Напомним, по делу о гибели помощника Залужного допросили более 10 свидетелей. Это люди с места работы Частякова и те, кто находились у него дома в день трагедии.