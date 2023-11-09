Загиблому 39-річному раднику Залужного на день народження колега подарував бойові гранати. Як виявилося, офіцер з Апарату Головнокомандувача ЗСУ не мав дозвіл на їх зберігання.

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Полковнику Тімченко повідомили про підозру

Одразу у день трагедії полковник Тімченко розповів, що саме він презентував Частякову вибухівку та пляшку спиртного. Офіцер наголосив, що він повідомив імениннику про те, що гранати – бойові.

У ході розслідування слідчі встановили, що Тімченко не мав дозвіл ні на придбання, ні на зберігання, ні на збут вибухівки.

Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету,

– йдеться у повідомленні ДБР.

ДБР розслідує 4 версії загибелі Частякова

Основна версія трагедія, за даними правоохоронців, – нещасний випадок. Частяков загинув через необережне поводження з боєприпасом. Так, глава МВС Ігор Клименко розповів деталі інциденту. За його словами, Частяков у колі родини святкував свій день народження, а потім почав показувати синові подарунки від колег по роботі. В одному з ящиків були бойові гранати. Син Частякова взяв одну з них і почав крутити кільце. Тоді майор забрав у сина вибуховий пристрій і випадково висмикнув кільце, спричинивши вибух.

Також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб Росії;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами Росії іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Загибель радника Залужного: що відомо