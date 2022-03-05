Из Волновахи и окрестных поселков эвакуировали только 400 жителей

Украинцев эвакуируют из самых опасных территорий, где ведутся боевые действия. Так, из Волновахи и окрестных селений уже удалось эвакуировать около 400 жителей. Но продолжить эвакуацию не смогли из-за обстрелов.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что эвакуированные люди – это пока те, кто самостоятельно смог добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.

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Из-за обстрелов эвакуацию прекратили

Кириленко добавил, что на сегодняшний день власти планировали эвакуировать значительно большее количество людей. Однако движение колонны прекратили, поскольку россияне снова начали беспощадно обстреливать Волноваху. Продвигаться туда было очень опасно.

По словам главы Донецкой ОГА, сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.

Добавим, что гуманитарный коридор для эвакуации должен был пройти по маршруту Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье. Место сбора людей – центральная площадь Волновахи.

Волноваха до сих пор находится под огнем российских оккупантов. Полицейские, спасатели, представители гражданско-военного сотрудничества ВСУ совместно с другими силами безопасности и обороны максимально помогают жителям покинуть зону обстрелов.

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