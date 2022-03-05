Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що евакуйовані люди – це поки ті, хто самотужки зміг дістатися до населеного пункту, неподалік якого зупинилася колона евакуаційного транспорту.

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Через обстріли евакуацію припинили

Кириленко додав, що на сьогодні влада планувала евакуювати значно більшу кількість людей. Проте рух колони припинили, оскільки росіяни знову почали нещадно обстрілювати Волноваху. Просуватися туди було вкрай небезпечно.

За словами голови Донецької ОДА, зараз евакуйованих людей доправляють у безпечне місце.

Додамо, що гуманітарний коридор для евакуації мав пройти за маршрутом Волноваха – Валер'янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Запоріжжя. Місце збору людей – центральна площа Волновахи.

Волноваха досі перебуває під вогнем російських окупантів. Поліцейські, рятувальники, представники цивільно-військового співробітництва ЗСУ спільно з іншими силами безпеки та оборони максимально допомагають жителям покинути зону обстрілів.

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