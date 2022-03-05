Про це 5 березня повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що гуманітарний коридор пройде за маршрутом Волноваха – Валер'янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Запоріжжя.

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"Місце збору людей – центральна площа Волновахи. Вивезти планують 15 тисяч осіб", – написала Денісова.

Не відхиляйтесь від маршруту

Омбудсман наголосила, що для тих, хто виїжджає на власному транспорті, евакуація відбуватиметься за тим самим маршрутом. Вона зазначила, що відхилятися від плану – небезпечно.

Просимо заповнювати всі пасажирські місця в автомобілях. Бережіть себе! Все буде Україна!,

– сказала Денісова.

Текст публікації Людмили Денісової у телеграм

Увага! Оголошено евакуацію мирного населення з м. Волноваха.

З 09:00 до 16:00 відкрито гуманітарний коридор за маршрутом Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Запоріжжя.

Місце збору людей – центральна площа Волновахи. Вивезти планується 15 тисяч осіб.

Для виїжджаючих на власному транспорті евакуація відбувається по тому самому маршруту. Відхилятися від маршруту небезпечно. Просимо заповнювати всі пасажирські місця у автомобілях. Бережіть себе! Все буде Україна!