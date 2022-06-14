Из всего батальона только 30 бойцов согласились пойти против ВСУ: СБУ перехватила новый разговор врага

Российские военные терпят колоссальные потери на войне против Украины. Поэтому они массово отказываются вступать в бой с отважными украинскими защитниками.

Специалисты Службы безопасности Украины перехватили новый разговор российского оккупанта с супругой. В ней боец жаловался, что его сослуживцы отказались воевать.

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1 из 10 оккупантов готов вступать в бой с ВСУ

У нас, быть, крыша кто отказался. В бой со всего батальона ушли 30 человек. Кого-то ранили, кто-то двухсотый, кто-то трехсотый. Всего 30 человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?

– говорил оккупант.

В СБУ отметили, что обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск. То есть это означает, что только 1 из 10 российских кафиров готов вступать в бой с Вооруженными Силами Украины. В спецслужбе подчеркнули, что такая тенденция не может не радовать.

Кроме того, разговор путинского солдата объясняет, почему вражеские войска все меньше уходят в прямую атаку. Преимущественно кафиры просто издалека готовят артиллерией по украинским населенным пунктам и убивают гражданских.

СБУ призвала кафиров звонить на горячую линию 2402 и сдаваться в плен. Ведь только так они могут сберечь свою жизнь. Линия работает круглосуточно для украинских и русских номеров.

СБУ перехватила новый телефонный разговор кафиров: видео

Потери россиян на войне против Украины

Только за минувшие сутки, 13 июня, украинские защитники ликвидировали 200 вражеских бойцов. Кроме того, они уничтожили 3 российских дрона, вертолет, 3 артиллерийские системы, 3 реактивные системы залпового огня, 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами. Больше техники и личного состава россияне лишились на Бахмутском направлении.

Общие потери врага за более чем 3 месяца войны составляют:

личного состава – 32 500 бойцов;

танков – 1 434;

боевых бронированных машин – 3 503;

артиллерийских систем – 721;

РСЗО – 229;

средства ПВО – 97;

самолетов – 213;,

вертолетов – 179;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 588;

крылатые ракеты – 125;

корабли/катера – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 473;

специальная техника – 54.

К теме смотрите видео с оперативной информацией от Генштаба ВСУ о ситуации на фронте: