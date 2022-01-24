Из-за агрессии России "слуги" собираются на закрытую встречу с Минобороны и МИД

24 января 2022 , 12:31
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телеграмм Юлии Палийчук

Фракция "Слуга народа" проведет закрытую встречу с представителями Минобороны и Министерства иностранных дел. Причиной этого является угроза полномасштабного российского вторжения.

Встреча запланирована на 9:00 25 января. Она состоится в кабинете председателя Верховной Рады.

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Кто будет присутствовать на встрече

На закрытую встречу пригласили министра обороны Алексея Резникова, главу МИД Дмитрия Кулебу, руководство Верховной Рады и глав парламентских фракций.

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Автор: Іван Магуряк