Зустріч запланована на 9:00 25 січня. Вона відбудеться в кабінеті голови Верховної Ради.

Зауважте Рада збирається схвалити звернення до світової спільноти щодо неприйнятності військового шантажу

Хто буде присутнім на зустрічі

На закриту зустріч запросили міністра оборони Олексія Резнікова, главу МЗС Дмитра Кулеба, керівництво Верховної ради та голів парламентських фракцій.

Нарада депутатів та міністрів стосуватиметься загрози російського вторгненння. Детальнішого порядку денного поки не повідомляють.

Останні новини щодо загрози російського вторгнення

Через загрозу російського вторгнення США та Велика Британія ухвалили рішення про евакуацію своїх дипломатів. Водночас у Євросоюзі поки що умов для такого кроку не бачать.

НАТО вирішило збільшити свою присутність у Східній Європі – у Балтійському морі та в Литві, Болгарії й Румунії.

Верховна Рада збирається схвалити звернення до світової спільноти щодо неприйнятності військового шантажу. Його можуть схвалити уже 25 січня.

До теми пропонуємо сюжет про евакуацію посольства США: дивіться відео