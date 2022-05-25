Из-за агрессии России в Черном море вскоре возрастут цены на основные товары, – разведка Британии

Последствия российской агрессия против Украины уже ощутили люди далеко за пределами нашей страны. Однако если блокада Черного моря будет продолжаться, роста цен не избежать.

Об этом заявили британские разведчики. Они напомнили, что с начала вторжения России не было никакой значимой деятельности торгового судоходства в Одессе.

Важно Как за неделю изменились цены на топливо: инфографика

Последующая морская блокада России ключевых портов Черного моря прекратила работу коммерческого судоходства в этом районе.

Механизмы сухопутного экспорта Украины вряд ли заменят дефицит судоходства, вызванный российской блокадой. В результате значительные объемы украинского зерна остаются в хранилищах и не могут быть экспортированы,

– говорится в сообщении.

Война, которую развязала Россия, уже оказывала косвенное давление на мировые цены на зерно. Морская блокада страны-агрессорки продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к украинским портам. Как следствие – дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты.

Мир стремится к прекращению огня: какая позиция Украины

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что ООН выразила обеспокоенность вероятным голодом, который может возникнуть из-за блокады Россией Черного моря. По мнению ООН, следует прекратить огонь, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно.

Подоляк подчеркнул, что это можно сделать, но без прекращения огня . Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что украинцев не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет.

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск России. Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги", – подчеркнул советник главы ОП.

В Офисе Президента неоднократно отмечали, что украинские войска хотят отбросить оккупантов не только на территорию, с которой они начинали свою "спецоперацию", а дальше. И это для Украины теперь принципиальный вопрос.

Агрессия России может вызвать голод

Военное вторжение России в Украину привело не только к массовому потоку беженцев из страны, гибели наших граждан, разрушению крупных и маленьких населенных пунктов, но, по оценкам экспертов, может привести к глубочайшему продовольственному кризису в современной истории человечества.

Эксперты Киевской школы экономики подчеркнули, что в целом от поставок зерна из Украины зависят более 400 миллионов человек в мире.

Вооруженная агрессия заблокировав поставки жизненно важного продовольствия от украинских производителей в другие страны, превратила еще 40 миллионов человек в тех, кто страдает от голода в разных регионах мира.

Европа хочет примирения с Россией: смотрите видео