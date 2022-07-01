Из-за аномальной жары на предприятии в Николаеве вспыхнул масштабный пожар
Источник:ГСЧС
В Николаеве около 16:00 вспыхнул пожар на предприятии. Причиной стал не вражеский обстрел, а аномальная жара.
На месте пожара работают спасатели. Примерная площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.
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Данных о пострадавших нет
Данных о том, есть ли пострадавшие в результате пожара – нет. Спасатели продолжают работать над тушением пожара.
По предварительным данным, именно жара вызвала пожар.
Предварительная причина горения – самовозгорание из-за аномальной жары,
– сообщили в ГСЧС.
Пожар в Николаеве / Фото ГСЧСВажно! Из-за аномальной жары в Укргидрометцентре объявили чрезвычайную пожарную опасность на Западе, Юге и Востоке Украины. Температура воздуха в регионах будет в основном достигать более 30 градусов. Поэтому нужно быть осторожными.
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