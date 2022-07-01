Из-за аномальной жары на предприятии в Николаеве вспыхнул масштабный пожар

В Николаеве около 16:00 вспыхнул пожар на предприятии. Причиной стал не вражеский обстрел, а аномальная жара.

На месте пожара работают спасатели. Примерная площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

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Данных о пострадавших нет

Данных о том, есть ли пострадавшие в результате пожара – нет. Спасатели продолжают работать над тушением пожара.

По предварительным данным, именно жара вызвала пожар.

Предварительная причина горения – самовозгорание из-за аномальной жары,

– сообщили в ГСЧС.

Пожар в Николаеве / Фото ГСЧС

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Из-за аномальной жары в Укргидрометцентре объявили чрезвычайную пожарную опасность на Западе, Юге и Востоке Украины. Температура воздуха в регионах будет в основном достигать более 30 градусов. Поэтому нужно быть осторожными.

Николаев ежедневно страдает от обстрелов российских оккупантов. Утром 1 июля жители города услышали множество взрывов. Российские военные преступники выпустили 12 ракет по Николаевской области, из которых около 10 – на административный центр. Часть ракет сбили силы ПВО. Жертв, к счастью, нет.

В то же время спасатели завершили разбор завалов в результате ракетного удара, во время которого россияне попали в пятиэтажку. Эта атака унесла жизни 8 мирных людей.

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