На місці пожежі працюють рятувальники. Орієнтовна площа займання становить 150 квадратних метрів.

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Даних щодо постраждалих немає

Даних про те, чи є постраждалі унаслідок пожежі – немає. Рятувальники продовжують працювати над гасінням пожежі.

За попередніми даними саме спека спричинила пожежу.

Попередня причина горіння – самозаймання через аномальну спеку,

– повідомили в ДСНС.



Пожежа в Миколаєві / Фото ДСНС

Важливо! Через аномальну спеку в Укргідрометцентрі оголосили надзвичайну пожежну небезпеку на Заході, Півдні та Сході України. Температура повітря в регіонах здебільшого стягатиме понад 30 градусів. Тому необхідно бути обережними.

Останні новини з Миколаєва

Миколаїв щодня страждає від обстрілів російських окупантів. Уранці 1 липня мешканці міста почули чимало вибухів. Російські військові злочинці випустили 12 ракет по Миколаївській області, з яких близько 10 на адміністративний центр. Частину ракет збили сили ППО. Жертв, на щастя немає.

Водночас рятувальники завершили розбір завалів унаслідок ракетного удару, під час якого росіяни влучили у п'ятиповерхівку. Ця атака забрала життя 8 мирних людей.

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