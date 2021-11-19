Из-за "аншлюса" Беларуси Украина хочет большей поддержки США, – Резников

Алексей Резников призвал США оказать Украине помощь, которую можно получить в кратчайшие сроки. Это связано с ситуацией вдоль наших границ и на оккупированных территориях.

Есть насущные потребности в помощи, – министр

Глава Министерства обороны встретился с сенатором Джеймсом Ингофом. Это произошло в рамках рабочей поездки в Вашингтон.

Важно Можем полагаться только на себя: в ЕС заявили, что не помогут войском в случае вторжения России

Резников рассказал коллегам о текущей ситуации безопасности вдоль границ Украины. Он отметил новые угрозы, которые возникли в результате фактического "аншлюса" Беларуси.

Политики обсудили возможности практического применения механизмов поддержки, которые есть в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности. Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть насущные потребности. И о военно-дипломатической поддержке, и о развитии возможностей ВСУ,

– сказал Резников.

Он поблагодарил посла Украины в США Оксану Маркарову за поддержку высокой динамики контактов. "У нас есть очень конкретные задачи до конца года, по которым мы рассчитываем на прогресс", – подчеркнул министр.

Кстати, в своем твиттере Резников поделился фотографиями из поездки в Вашингтон. Он поблагодарил американского коллегу Джорджа Ллойда за приглашение и за помощь.



Резников встретился с Ллойдом / Фото украинского министра



Глава Минобороны Украины прибыл в Вашингтон с рабочим визитом / Фото Алексея Резникова

Главное о войсках России на границе Украины