Из-за "аншлюса" Беларуси Украина хочет большей поддержки США, – Резников
Источник:Минобороны
Алексей Резников призвал США оказать Украине помощь, которую можно получить в кратчайшие сроки. Это связано с ситуацией вдоль наших границ и на оккупированных территориях.
Есть насущные потребности в помощи, – министр
Глава Министерства обороны встретился с сенатором Джеймсом Ингофом. Это произошло в рамках рабочей поездки в Вашингтон.
Важно Можем полагаться только на себя: в ЕС заявили, что не помогут войском в случае вторжения России
Резников рассказал коллегам о текущей ситуации безопасности вдоль границ Украины. Он отметил новые угрозы, которые возникли в результате фактического "аншлюса" Беларуси.
Политики обсудили возможности практического применения механизмов поддержки, которые есть в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности. Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть насущные потребности. И о военно-дипломатической поддержке, и о развитии возможностей ВСУ,
– сказал Резников.
Он поблагодарил посла Украины в США Оксану Маркарову за поддержку высокой динамики контактов. "У нас есть очень конкретные задачи до конца года, по которым мы рассчитываем на прогресс", – подчеркнул министр.
Кстати, в своем твиттере Резников поделился фотографиями из поездки в Вашингтон. Он поблагодарил американского коллегу Джорджа Ллойда за приглашение и за помощь.
Резников встретился с Ллойдом / Фото украинского министра
Глава Минобороны Украины прибыл в Вашингтон с рабочим визитом / Фото Алексея Резникова
Главное о войсках России на границе Украины
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину быть готовой к полномасштабному вторжению России.
- Западные партнеры предупредили Минобороны, что наступление может произойти уже зимой.
- В то же время в Евросоюзе заявили, что в случае ухудшения ситуации не помогут Украине войском. Киев может рассчитывать только на финансовую и дипломатическую помощь.
- В то же время, по данным СМИ, Великобритания готова отправить в Украину 600 бойцов. Помочь согласилась и Швеция.