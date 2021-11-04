Из-за антивакцинаторства и эфира с Медведчуком: Нацсовет проверит канал Шуфрича

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала UkrLive, который принадлежит нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 4 ноября.

Основанием для проверок стало распространение необъективной информации о пандемии и нарративы российской пропаганды.

Важно Новый медведчуковский ресурс: Шуфрич стал владельцем еще одного канала

Как объяснил член Нацсовета Максим Оноприенко, 29 октября в ток-шоу "Украинский формат" на UkrLive звучала информация, что вакцинация якобы может навредить здоровью граждан Украины.

А 2 ноября зафиксировано включение в студию нардепа Виктора Медведчука относительно государственного устройства Украины.

Мониторинг зафиксировал нарушения по распространению необъективной информации,

– отметил Оноприенко.

Что известно об UkrLive

Нардеп Нестор Шуфрич купил канал UkrLive осенью 2021 года. На портале "Опендатабот" отмечается, что 28 октября 2021 года руководителем ООО "Телепростір" вместо Владислава Багинского, который числился учредителем, стал Виктор Фролов. Добавленным учредителем с той же даты стал Нестор Шуфрич.

UkrLive вещает на частоте 12284 V 27500. Сейчас на телеканале транслируются передачи другого ресурса Шуфрича "Перший незалежный". Сам нардеп ранее хвастался, что купил канал UkrLive за 4 миллиона гривен.