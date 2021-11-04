Підставою для перевірок стало поширення необ'єктивної інформації щодо пандемії та наративи російської пропаганди.

Важливо Новий медведчуківський ресурс: Шуфрич став власником ще одного каналу

Як пояснив член Нацради Максим Онопрієнко, 29 жовтня у токшоу "Український формат" на UkrLive звучала інформація, що вакцинація нібито може нашкодити здоров'ю громадян України.

А 2 листопада зафіксовано включення до студії нардепа Віктора Медведчука щодо державного устрою України.

Моніторинг зафіксував порушення щодо поширення необ’єктивної інформації,

– зазначив Онопрієнко.

Що відомо про UkrLive

Нардеп Нестор Шуфрич купив канал UkrLive восени 2021 року. На порталі "Опендатабот" зазначається, що 28 жовтня 2021 року керівником ТОВ "Телепростір" замість Владислава Багінського, який значився засновником, став Віктор Фролов. Доданим засновником з тієї ж дати став Нестор Шуфрич.

UkrLive веде мовлення на частоті 12284 V 27500. Наразі на телеканалі транслюються передачі іншого ресурсу Шуфрича "Перший незалежний". Сам нардеп раніше хвалився, що купив канал UkrLive за 4 мільйони гривень.

Цікаво! 24 вересня стало відомо, що Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний". Цей канал організували працівники та менеджери каналів Віктора Медведчука і Тараса Козака, на які Рада з нацбезпеки та оборони наклала санкції.